Aline AUFFRAY

17 ans d'expériences dans le domaine de l'immobilier en tant qu'aide comptable, j'ai aussi des compétences en tant qu'assistante administrative je recherche donc aujourd'hui un poste à double responsabilité

administratif et comptable.



Je serai une collaboratrice efficace, une véritable interface indispensable entre vous (employeur) et vos clients.



Mes compétences :

Comptabilité générale

SEII

Comptabilité clients

Accueil physique et téléphonique

Comptabilité bancaire

Comptabilité fournisseurs

Ciel Compta

Ciel Paye

Enregistrement pièces comptable

Dactylographie

Vérification des stocks

Gestion du courrier

Assistance administrative