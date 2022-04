Aline BECKER

J'ai débuté en tant que responsable commercial dans une société qui commercialisait et organisait des manifestions clé en main de 30 à 400 personnes pour des particuliers et des professionnels. J'y ai développé mes compétences relationnelles, commerciales et organisationnelles. Puis, j'ai ensuite intégrée le service client d'une multinationale leader sur le marché du commerce en ligne où j'ai multiplié les expériences pour devenir manager de formation. La formation et le management sont devenus des vocations. Force de proposition, je suis passionnée et motivée par la réussite de mes équipes et de nos objectifs communs avec le souci constant de présenter un standard de qualité élevé dans tous les domaines.



Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

E-learning

Coaching

Formation

Management

Communication