Aline BELLE-LECOMTE

Je recherche un poste de direction de résidence de services séniors dans la région PACA.

Je peux me prévaloir d'une expérience en tant que gestionnaire de biens immobiliers.

A ce titre, je travaillais en partenariat avec les conseils syndicaux et tenait les assemblées générales de copropriété.

D'autre part, j'étais en charge du suivi budgétaire et du choix des entreprises intervenant sur les immeubles.

Lors de mon activité, je m'occupais du recrutement et de la bonne application des contrats de travail.

J'ai 44 ans, suis mariée sans enfant.

Je suis diplômée d'une Maîtrise de Droit, d'un Deug de Philosophie et ai suivi une formation par correspondance d'attachée DRH.