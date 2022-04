Aline BERNAD

Que vous soyez professionnel ou particulier, nous transformons vos rêves de rénovation et de décoration en réalité.

Nos prestations sont étendues, nous avons une solutions pour chacun de vos projets: du simple conseil en décoration à la rénovation totale de votre habitat ou de votre local professionnel.

Complète métamorphose ou simple rafraîchissement, pour une ambiance charmante et conviviale, nous tenons compte de vos goûts, de vos idées, de votre style.



Professionnels de l'agencement nous vous proposons nos services en matière de dessins informatiques. Du plan 2D ou 3D au dossier de présentation clients, nous vous aidons à mener à bien vos dossiers.

Nous mettons à votre disposition nos compétences en esquisse de projets, dessins informatiques et bureau d'études. L'agencement est notre métier, la créativité et la rigueur nos caractéristiques.



Basés à Meyzieu, nous intervenons facilement sur l'ensemble de la région Lyonnaise mais pouvons aussi réaliser des projets en dehors de nos frontières.



Mes compétences :

Autocad

Excel

Logitram

Word

pcon planner

publisher

Power point

Sketch up

Tiamp