Impliquée dans mon travail, je sais faire preuve d'initiative, d'esprit d'équipe et d'entreprise.

Je réalise chaque mission dans le respect des règles de confidentialité, et avec le sens des responsabilités et la rigueur indispensables à l'exercice de cette profession.



Mes compétences :

Relationnel

Rigueur

Conscience professionnelle

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Autonomie professionnelle

Relations sociales