J'occupe actuellement la fonction de chargée de communication au sein d'un bailleur social basé en Indre-et-Loire (Val Touraine Habitat).



Passionnée par la création, la recherche et la diffusion d’informations mais également l'organisation d'événements et le travail en équipe, je mets au profit de ma structure l'ensemble de ces compétences.



Pour me contacter : bernard.aline5@hotmail.fr