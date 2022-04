Christophe CARRÉ

Français quadrilingue revenu du Japon où j'ai évolué pendant 10 ans, avec une expérience significative de management en japonais dans une société japonaise, comme directeur de développement dans les médias (tv et webmarketing) et directeur d'agence commerciale d'import dans le grand luxe (décoration, art de table, mobilier d'art).



Actuellement agent pour le compte de sociétés françaises et internationales, je développe leurs affaires au Japon et à l'international, essentiellement dans le domaine du luxe ( vins et champagnes, spiritueux, gastronomie).

Ouvertures de marchés export, développement de la clientèle, de la stratégie,du marketing, de la promotion, du réseau (importateurs, distributeurs, partenariats,évènements...), avec négociations directes et suivi en japonais ou autres langues, branding, développement nouveaux produits...

https://www.christophecarreexport.com/



Mes compétences :

Développement

Export

Marketing

International

Manager

Business

Communication

Culture japonaise

Japon

Japonais

Négociatons

Branding