Christophe CARRÉ

Médiateur d’entreprise certifié, membre du Réseau des Médiateurs en Entreprise, formateur, conseiller en communication et en qualité relationnelle, médiateur pédagogique, sparring-partner éditorial et directeur de la collection "Communication consciente", aux éditions Eyrolles.



Diplômé du 3e cycle en Sciences de l’Information et de la Communication (DEA et Doctorat consacré aux nouvelles pratiques de médiation) et en linguistique moderne, titulaire du Certificat d’Aptitude à la Formation de Médiateur (CAP’M) et du Certificat d’Aptitude Pédagogique.



Mes connaissances et mes compétences me permettent de développer une approche pluridisciplinaire des conflits, des incivilités, de la violence, des risques dits « psychosociaux » et des situations de crise.



Mes services

Intervention en situation de crise ou de conflit

Diagnostic de la qualité relationnelle des entreprises

Conseil en communication

Management des personnalités difficiles

Coaching relationnel

Formation



J’ai publié plusieurs ouvrages aux éditions Eyrolles, entre autres :

- Agir pour ne plus subir, délogez la victime qui sommeille en vous

- Manuel de manipulation à l'usage des gentils ou l'art de l'élégance relationnelle

- L'auto-manipulation, Comment ne plus faire soi-même son propre malheur

- Obtenir sans punir, Les Secrets de la manipulation positive avec les enfants

- 50 exercices pour maîtriser l'art de la manipulation

- 50 exercices pour résoudre les conflits sans violence

- Animer un groupe, leadership, communication et résolution de conflits

- La manipulation au quotidien, la repérer, la déjouer et en jouer

- Sortir des conflits



http://communication-consciente.com/

http://www.formatcarre.info/

http://communicationecrite.blogspot.fr/







Mes compétences :

Médiation

Formation

Conseil en communication

Accompagnement du changement

Accompagnement

Qualité relationnelle

Médiateur

Communication

Conseil

Coaching