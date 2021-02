Christophe DEGARDIN

Après une expérience associative de 20 ans en qualité de juriste et d’animateur de formations, je développe, depuis mars 2008, mon activité de consultant-formateur auprès de centres de formation et de structures des secteurs social et médico-social.



Je propose différentes thématiques juridiques mais également des outils favorisant l’amélioration des écrits auxquels les professionnels (éducateurs, moniteurs éducateurs, aides médico-psychologiques, aides-soignants…) sont confrontés. Cette activité (65 à 70 jours par an) est devenue, avec le temps, mon champ d’intervention principal.



Mobile géographiquement, je pourrai vous apporter mon expertise dans le cadre d’actions d’accompagnement ou de formation. Je reprends, ci-dessous, les modules régulièrement mis en place :



Les Ecrits Professionnels,

Le Droit du Travail (CCN du 15 Mars 1966 et du 31 Octobre 1951),

Sécuriser l’accompagnement éducatif ou social,

Le Partage d’informations à caractère professionnel au sein des équipes, Elaboration d’une Charte de Bonnes Pratiques,

L’Accompagnement médico-social et environnement juridique : retour sur les pratiques depuis 2002,

Les Mesures de Protection (tutelle, curatelle…) et Relations avec les familles, les structures,

Droit de la Consommation, le Surendettement,

Droit de la Famille,



Je reste à votre écoute pour toute demande d’information, de programmes sur mesure ou de devis.



Bien cordialement.





Mes compétences :

Formation

Juriste

LES ECRITS PROFESSIONNELS