Titulaire d'un Master II de psychologie clinique et Psychopathologie, et après 10 ans d'exercice en Institution, je suis installée en libéral à Nice Nord depuis 2022 où je propose des thérapies dites stratégiques en TCC et EMDR .



Mes compétences :



Communication

Analyse

Psychothérapie TCC et EMDR

Accompagnement des seniors et des aidants