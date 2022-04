Christophe CARRÉ

Après deux ans d'activités en tant que conseiller insertion professionnelle, je recherche un poste dans le même domaine depuis octobre 2011.

Dans le cadre de mes fonctions, j'ai accompagné une trentaine de personnes dans l'ensemble de leurs démarches administratives en lien avec leur projet professionnel et ou de formation. Mon rôle consistait à définir un parcours de retour vers l'emploi et de le mettre en œuvre, notamment par la mobilisation des dispositifs adéquats (mise en place de la RQTH, ouverture des droits à l'AAH), pour lever les différents freins identifiés.

Titulaire d'un Master 2 en Management de l'Insertion par l’Économie Sociale et Solidaire (MIESS), je possède de solides connaissances sur les structures d'insertion et leurs environnements.

Ces expériences et formations m'ont permis d'acquérir et de mettre en œuvre des compétences relationnelles (communication en équipe et en partenariat, montage de projet), d'encadrement (prise en charge de stagiaires).



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Polyvalent

RIGOUREUX