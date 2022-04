Aline BIGNET

Après 15 ans d’expérience en tant qu’éducatrice sportive au service des 300 adhérents des associations qui m'ont fait confiance, j'ai souhaité tenter une nouvelle expérience tout en restant dans le secteur de la forme, en créant "Sport et Confort".

Mon Objectif en créant Sport et Confort est de rendre accessible aux femmes qui n’auraient jamais osé entrer dans une salle, la pratique d’une activité physique, une offre de conseil, jusque-là réservée aux adhérentes des salles de fitness.



Sport et Confort est la solution pour les femmes à la recherche du mieux-être,du sur-mesure.



Pour toute information complémentaire,n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mon site internet :



Mes compétences :

Fitness

Gymnastique

Service a domicile

Service à la personne

Sport