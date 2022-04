Isabelle MISCHLER

Diplômée en nutrition sportive, j’ai travaillé pendant 5 ans au sein de la société Punch Power, qui fabrique des produits diététiques de l’effort. Chargée de la conception des produits, j’ai notamment élaboré la première gamme complète de produits diététiques de l’effort qui soit certifiée biologique.

Pour moi, alimentation sportive ne rime pas avec produits dopants ou encore boisson énergisante. Les produits diététiques pour sportifs doivent être un moyen de pouvoir se nourrir correctement et facilement pendant l’effort. Malheureusement, les allégations miracles sont souvent présentes sur ce type de produits et il devient compliqué de s’y retrouver dans toute cette « jungle » ! Le produit idéal doit être efficace et bon mais sans promesse miracle.

Afin de permettre de tout à chacun d'obtenir de l'information de qualité en nutrition du sport, j'ai développé un site internet et un blog accessibles depuis l'adresseArray.

Vous pouvez aussi me rejoindre sur le hub "nutrition sportive", le hub des passionnés de nutrition du sport.

Par ailleurs, depuis juillet 2011, je suis également référencée comme formatrice PNNS sur les thématiques de l'activité physique et de l'alimentation de la personne âgée. Je propose depuis des prestations de conseil et formation en nutrition dont vous trouverez le détail sur le siteArray.

A très bientôt,



Isabelle

www.nutrimove.fr



Mes compétences :

Nutrition

Sport

Webmarketing

Course à pied

Internet

Diététique

Développement Bienb Etre