Aline BIVILLE

J'ai fait mes débuts dans le commerce chez Alain Manoukian où j'ai évolué en passant par tous les échelons jusqu'au poste de Directrice de magasin.



Apres 8 ans dans cette entreprise, j'ai souhaité m'orienter dans un autre secteur d'activité afin d'élargir mes horizons.



Trois ans chez The Phone House où j'ai évolué rapidement au sein de mon poste.



De nombreuses missions annexes m'ont été confiées en parallèle à ma fiche de fonction.



J'ai tout d'abord été chargé de gérer l'école de vente de la région. J'ai ainsi crée des modules de formation backoffice et vente pour l'ensemble des équipes de vente. Je suis également en charge de l'animation de ces sessions de formation.



Enfin, j'ai été amenée à remplacer la responsable régionale des ventes lors de ses congés ou absences diverses.

A ce titre, j'étais en charge du suivi des résultats des 11 magasins de la région, des rapports divers ainsi que du management à distance.



Après 1 an et demi à faire mes armes sur le terrain en tant que responsable régionale dans la teléphonie mobile, je prends un nouveau cap aujourd'hui en tant chef des ventes national pour une marque l'électronique grand public...



Mes compétences :

management

rigueur

Responsable

Polyvalence