Aline BOURDET

Bonjour,



Je vous propose mon savoir faire et mon savoir être dans les domaines de compétences suivants :



- communication globale web & print,

- stratégie & développement commercial, suivi de clientèle,

- positionnement & stratégie de marque (entreprise, produit, service),

- management, développement et suivi de projet(s) et d'équipe,

- développement commercial,

- conception / rédaction tout support,

- formation et/ou accompagnement sur les réseaux sociaux & plateformes professionnelles,

- film d'entreprise (Cf. "Mercredis des Métiers" ci-dessous),

- événementiel.



N'hésitez pas à me contacter par mail, si vous souhaitez avoir des précisions, je me ferai un plaisir de vous répondre.

> > > alinebourdet@gmail.com



A bientôt !



Mes compétences :

Evénementiel

Communication globale

Management d'équipe

Management de projet

Multimédia/Internet

Conception Rédaction

Concepteur- chef de projet

Optimisation des process