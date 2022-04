Bonjour,



Après plusieurs années d'expériences professionnelles en tant qu'assistante administrative et commerciale, je suis actuellement en recherche active d'emploi.

Je souhaite mettre à profit mes qualités relationnelles et mes compétences en matière de gestion administrative.

Je suis disponible de suite.

Vous pouvez à tout moment me contacter par mail : aline.bourelier@gmail.com

Cordialement



Aline BOURELIER



Mes compétences :

Microsoft World, Excel, Outlook,

Microsoft Dynamics AX, AXAPTA, NAVISION

SAP

RADIO FREQUENCE , trakker CK3, CV60

CACES 1 3 5

Anglais TOEIC 540 : listening 290, reading 250