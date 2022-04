Aline BOURGEOIS

Pourquoi privilégier la Qualité au détriment de la sécurité ou de l'environnement?



Le système de management QSE vous permet à la fois de répondre aux critères d'exigences de vos 3 démarches et d'améliorer l'organisation de votre entreprise : processus / santé et sécurité sur le lieu de travail / qualité de service, le tout dans une posture bienveillante vis-à-vis de l'environnement.



QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT sont trop souvent cloisonnés dans les entreprises alors que l'approche QSE offre une vision élargie de l'entité, de sa performance et de ses possibilités de réductions budgétaires. En observant le fonctionnement d'une entreprise et en nous basant sur les résultats de son audit, nous détectons rapidement ses capacités d'amélioration et les économies afférentes.

