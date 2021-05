Béatrice BIZIEN

Après 10 ans en bureaux de conseils en environnement dans le domaine de l'eau (études techniques et suivis de chantiers d'assainissement), j'ai rejoint le milieu industriel.



Durant 5 ans, j'ai tenu le poste de Coordinatrice Sécurité Environnement chez JEAN HENAFF (entreprise agroalimentaire, 230 salariés, implantée dans le Finistère). Nécessitant une autonomie dans le pilotage des projets, ce poste transversal impliquait notamment une forte interaction terrain avec les services Maintenance, Production, Qualité, Travaux Neufs et Energies.



En poste pendant 3 ans chez COMPASS Group (leader mondial de la restauration collective), en tant que Coordinatrice Prévention Santé et Sécurité au Travail, pour sa filiale EUREST, je suis intervenue sur plusieurs sites de restauration implantés en Touraine pour déployer la démarche OHSAS 18001 (Management de la Sécurité au Travail). L'objectif de certification d'un site de 900 couverts/jour a été atteint, puis renouvelé à l'été 2018.



Actuellement Responsable HSE sur les 2 sites français de Serioplast (Plasturgie).



Mes compétences :

Sécurité au travail

Agroalimentaire

Réglementation ICPE

SST Sauveteur Secouriste du Travail

Certification OHSAS 18001

Sapeur Pompier Volontaire

OHSAS 18001

ISO 14001 Standard

RAMS > Risk Assessment

Waste Management