Aline BRIFFAUD

Thermicienne du bâtiment, spécialiste des certifications environnementales mais avant tout chef de projet, je souhaite intégrer l’équipe d'un BET, d’un bailleur social ou d'un aménageur. Ce qui m’anime au quotidien c’est de contribuer à bâtir la ville durable de demain, incluant notamment des logements confortables, de qualité et ayant des charges d’exploitation faibles.



Issue d’une start-up en développement, mon panel de compétences est très varié (détaillé dans les expériences ci-dessous) que ce soit pour les fonctions techniques ou les fonctions supports.



D’un naturel agréable, je sais encadrer une équipe, négocier des contrats, faire preuve de pédagogie, désamorcer les conflits.



N’hésitez pas à me contacter pour un poste de chargée d’opérations ou bien pour une fonction transverse liée à l'aménagement durable, à la thermique du bâtiment, ou plus largement au développement durable.



Au plaisir de vous rencontrer.



Mes compétences :

H&E

CCAP

Gestion de projet

Thermique du bâtiment

Aménagement urbain

Efficacité énergétique

Management

CCTP

HQE