Antoine LEROY - BOULLA

Après 6 années passées en bureau d’études à optimiser la qualité énergétique et environnementales des bâtiments, je suis depuis 1 an et demi en réorientation vers la production et les métiers du bois. Une expérience d’autoconstruction et une formation de menuisier m’ont confortées dans mon désir de travailler dans ce secteur. Je suis actuellement à l’écoute d’opportunités dans la construction bois et la menuiserie. Mes compétences techniques, organisationnelles et entrepreneuriales me permettront d’y évoluer rapidement afin d’efficacement donner vie à des projets variés.



Mes compétences :

Simulation thermique dynamique

Comfie Pleiade

PHPP

TRNSYS

Développement durable

Thermique du bâtiment

RT2012