Aline BRUN

Professional goal :

To take part into the development of a collaborative and trans-sectorial town planning, thanks to new IT tools and interactive methods. Favourite themes : urban mobilities, prospective planning and related innovative management.



Objectif professionnel :

Participer au développement de l'urbanisme collaboratif et trans-sectoriel grâce aux nouveaux outils numériques de communication et de visualisation et aux méthodes interactives. Thème de prédilection : mobilités urbaines / organisation des systèmes, infrastructures et équipements liés aux déplacements des personnes.



Secteurs d'emplois ciblés :

- bureaux d'études AMO /développeurs d'outils numériques au service de l'urbanisme et des projets bâtimentaires urbains;

- concepteurs de projets urbains : cabinets d'architectes-urbanistes, entreprises "ensembliers urbains" travaillant sur les grandes infrastructures urbaines;

- bureaux d'ingénierie en transports et stratégies de mobilités;

- services "mobilités et déplacements" des collectivités locales.



Personnalité :

On pourrait dire que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, en déménageant aux quatre coins de la France. J'ai toujours été intriguée par la spécificité de chaque lieu et la manière dont on y vit: comment une région du monde, un pays, une ville, une maison, acquièrent-ils leurs caractéristiques propres? Qu'est ce qui amène à leur appropriation, qu'est-ce qui en découle?

J'ai donc choisi d'étudier l'urbanisme pour mieux comprendre cette interaction entre espaces habités et culture humaine. Je suis aussi passionnée d'architecture, curieuse des contrastes existants et de leur écriture physique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Autocad

ArcGIS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Economie du projet

Gestion de projet

Enquêtes de terrain

Droit de l'urbanisme

Google Sketchup