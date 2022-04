Ingénieur Généraliste, Génie des Procédés et Environnement



12 années d'expérience:



- Chef de projets : Industrie Offshore, Haute Tension, Environnement et Développement Durable

- Ingénieur Appels d'offres : Industrie Offshore (Gaz et Pétrole)



Mes compétences :

AutoCAD

Gestion de projet

Mécanique

SAP

Ingénierie

Développement durable