Aline CAILLY

Grâce à mes années d’expériences dans le management d’équipe ainsi que la gestion et la comptabilité d’un point de vente, je me suis reconvertie dans l’assistanat administratif et opérationnel auprès de collègues aux compétences pluridisciplinaires.

Je souhaiterais rejoindre aujourd’hui une nouvelle équipe où je saurais être force de proposition et à laquelle je pourrais apporter l’ensemble de mes qualités aussi bien humaines que professionnelles.



Mes compétences :

Adaptabilité

Orthographe

Gestion de temps

Facturation

Droit des sociétés

Relation fournisseurs

Relationnel

Microsoft Office

Implication

Rigueur

Marchés publics