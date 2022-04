Aline CAMELBEECK

Guide et assistante de projet volontaire, trilingue (français, anglais, néerlandais) à l’aquarium-muséum de l’Université de Liège, j’ai de développé mes connaissances sur les organismes vivants et perfectionné des compétences sur le fonctionnement technique des aquariums. Cet emploi m’a aussi permis d’acquérir une belle capacité d’animation de groupes variés dans des domaines scientifiques différents (anatomie, éthologie, classification du vivant, histoire des sciences,...). Mon expérience de secrétaire à la fédération des étudiants de l’Université de Liège a accru mes capacités de gestion budgétaire et de management en ressources humaines. Mes différentes fonctions ont renforcé mes aptitudes communicationnelles et mon sens des responsabilités.



Mes compétences :

Adaptabilité

Animation de groupes

Vulgarisation scientifique