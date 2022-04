Aline CAPUTO

Responsable des Ressources Humaines, du juridique et de l'activité HSE au sein de l'ISTP - IRUP qui sont deux organismes de formation spécialisées dans l'enseignement supérieur. Leur vocation est d'accompagner les entreprises dans le développement de leur croissance par la professionnalisation de leur salariés.

Aujourd'hui l'ISTP et l'IRUP comptabilisent plus de 1200 élèves (du technicien à l'ingénieur) en formation en alternance sous statut salarié.