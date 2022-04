Aline CARAZZO

Chef de projet, directrice commerciale puis directrice associée depuis plus de 15 ans dans l’évènementiel, je vous propose mes compétences et mon dynamisme.

Vous souhaitez organiser ou créer un évènement à votre image? Besoin de renforcer votre équipe ? L’envie de communiquer votre savoir-faire ?

Mettez à profit mon expérience et mon professionnalisme au cœur de votre entreprise !



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Organisation

Conseil en management

Coaching professionnel

Coaching individuel

Coaching de dirigeants