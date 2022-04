Aline CARPENTIER-LE CORRE

Attaché de conservation du patrimoine (session 2019)

Depuis mes études en histoire de l’Art et en muséologie à l'Ecole du Louvre et à la Sorbonne, je m’intéresse au patrimoine, sa protection et sa valorisation. Quelque soit le sujet, j'ai à cœur de mener des projets associant recherche et valorisation pour les publics.

Je m'intéresse à l'histoire de la Nouvelle-France, aux relations transatlantiques et à l'art africain.

Organisée et rigoureuse, j’aime m’investir dans des projets nouveaux, innovants, créatifs.



Mes compétences :

Muséologie

Médiation culturelle

Recherche documentaire

Conception-rédaction

Archivage

Coordination de projet

Histoire de la Nouvelle-France