Aline CHAMBON

Manager commercial dans le domaine de produits de décoration intérieur et habillage de la fenêtre sur mesure.

Au cours de toutes ces années d'expériences (17 ans) mon parcours m'a permis de connaitre les différents besoins que demande un poste d'encadrement.

Que ce soit la gestion commerciale d'une enseigne ,le management d'une équipe,le recrutement et la formation du personnel,ou la gestion logistique et administrative.

J'ai eu la chance de pouvoir m'investir: Ouverture de magasin,transformation de concept et évolution des méthodes de travail en intégrant également la notion de service.