Thierry CHAMBON

Lors de mes expériences professionnelles ,j'ai travaillé dans le secteur de l'imprimerie et du commerce , dont ce dernier j'ai pu créer mon entreprise dans le domaine de la location de véhicules aux Antilles.



Des expériences professionnelles très enrichissante ,où j'ai pu acquérir et développer de solides connaissances (industrie et commerce ) entres autres ,j'aimerais partager et continuer à approfondir au sein d'une nouvelle entreprise dynamique.



Je serai ravi de vous rencontrer et d'échanger à l'avenir d'une mission que vous proposez .



En vous remerciant par avance.



Mes compétences :

Ordonnancement

Management

Optimisation du processus

Organisation du travail

Gestion de la production

Stratégie commerciale