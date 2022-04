Franck BETILLE

Bonjour ,



Dans la vie active depuis 1996 , j'ai débuté comme conducteur mono et j'ai gravi les échelons pas à pas pour atteindre mon objectif qui été de passer dans l'encadrement en qualité de responsable impression .

À ce jour je gère la colorimetrie , l'offset ,dorure ,gaufrage , papeterie, l'adhésif,la papeterie, les transports et la gestion du planning de production .

mise en place des indicateurs de temps et de performances dans tous les services ce qui implique d'avantage le personnel sur le coût de la non qualités et de l'impact que représente les retards éventuels chez le client.

en 2011 j'ai suivi une formation de management à l'AFCAD sur une période de 5 mois .

toujours à la recherche de produits innovant .

je recherche une nouvelle aventure professionnelle mais toujours dans le bordelais,

sinon , marié ,deux enfants et j'ai 43 ans .

je pratique le modélisme voiture et les sports de combat .

bénévole pour une association de dance , de modélisme et j'assiste le professeur de karaté pour les cours des enfants .



franck



Mes compétences :

technique impression

Management hierarchique et fonctionnel

Technique

Production

Planification