Grâce à mes 10 ans d’expérience dans le secteur de la communication et du marketing, j’ai appris à travailler en toute autonomie et acquis le sens des responsabilités.

Recherchant une nouvelle opportunité professionnelle, je souhaite relever de nouveaux challenges au poste de Chargée de Projets Marketing et Communication.



Mes compétences :

Bureautique : Pack Office

Contenu web CMS : Joomla & Prestashop

Logiciels : Adobe Creative Suite (Photoshop…)