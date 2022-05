Philippe ETOURNEAU

Je me suis rapidement intéressé à l'informatique en étudiant les premiers micro-processeurs pendant mes années de formation universitaire.



J'ai confirmé cet intérêt pour l'Informatique en 1983 auprès de mon premier employeur, IBM-France, en y exerçant plusieurs métiers, d'inspecteur de maintenance jusqu'au poste d'architecte en système d'information.



Quoi de plus naturel, après 18 ans chez IBM, que de franchir "le pas" qui existe entre fournisseur et client. Je me retrouve donc à partir de 2001, responsable du département Production Informatique au Groupe MORNAY (Institution de Retraite et de Prévoyance).



Depuis le 1er janvier 2008, une nouvelle étape est franchie, la DSI du Groupe MORNAY et le GIE CIGMAGCA fusionnent pour former l'association ARAMICE où je tiens le poste de Directeur des Architectures & Infrastructures.



Depuis le 1er mars 2011, un nouveau rapprochement dans le domaine de l'informatique des Groupes de protection Sociale : l'association ARAMICE et le GIE ALCIRE se regroupent pour former les entités ALCARA et GIEPROD. Dans cette dernière entité, je suis en charge du poste de Directeur Architectures Techniques puis de celui de Directeur de la Continuité d'Activité.



Janvier 2014, c'est au tour d'ALCARA, du GIEPROD et du CSN de l'Agirc-Arrco de fusionner pour former le GIE Informatique de la Retraite Complémentaire Agirc-Arrco (GIRC Agirc-Arrco). J'y occupe le poste de Responsable Maîtrise des Risques SSI qui chapeaute la Sécurité des Systèmes d'Information et la Continuité d'Activité.



Mai 2016, je bascule sur le poste de responsable du "SI Interne" puis en janvier 2017, intégration du GIRC Agirc-Arrco au sein du GIE Agirc-Arrco où le "SI Interne" s'élargit pour englober les outils nécessaires au quotidien du collaborateur du GIE.



Mes compétences :

Management

CONSEIL

GOUVERNANCE

VMWARE

ITIL

J2EE

ARCHITECTURE

AIX

IBM

MAINFRAME

RESEAU

SECURITE