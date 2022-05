Olivier LEFEBVRE

Manager confirmé, industriel en Cloud Computing, doté d'une forte capacité communicante, d'une connaissance de l'ensemble des briques techniques et fonctionnelles d'un système d'information, je suis en permanence à l'écoute de nouveaux challenges.



41 ans, j'ai débuté ma carrière comme ingénieur chez Transiciel Infogérance et mis en œuvre l’agence de télé exploitation par des processus industriels de mutualisation pour 5 grands comptes dont EDF, RATP, SFR, SOCIETE GENERALE. En 2001, au sein d’IB Group, j'ai exercé les fonctions de consultant senior dans la mise en œuvre des technologies de l’information. En 2005, j'ai pris en charge l’activité contrat de services de production chez IB Group (CA 12 M€), puis la direction des services transverses chez Overlap avec une équipe de 30 personnes.



Depuis 2009, j'ai en charge la direction opérationnelle et la direction générale de GOSIS SA:

- Élaboration des budgets, objectifs, et suivi du P&L

- Suivi des opérations de production et du respects des engagements de niveau de services (SLA/SLO)

- Définition des standards technologiques

- MEP des partenariats stratégiques

- Structuration et réponses aux dossiers complexes d'avant-vente



Après plusieurs années d'ingénierie systèmes et réseau en SSII pour plusieurs grands comptes, j'ai basculé vers le conseil, l'IT Management et la direction de projets ( > 500 jh), puis vers des missions d'optimisation et d'organisation des services informatiques.



J'ai ensuite occupé les fonctions de direction de services transverses chez OVERLAP, de direction opérationnelle et depuis 2010 la direction générale d'une startup que j'ai fondée dans le domaine du cloud computing (Iaas/Paas).



Vous pouvez me croiser sur un chemin forestier où je pratique le Quad enduro ou encore les pieds sur une planche de Kitesurf.



http://www.gosis.com et http://www.olivierlefebvre.fr



Mes compétences :

Cloud computing

Data center

Iaas/Paas/Saas

Architecture

Direction de projets

P&L

Avant vente

ITIL

Virtualisation