Pascal GENESTOUT

Principales compétences :

* Recruter Piloter Contrôler : Création, refonte, organisation et optimisation d’un service (France, République Tchèque, Inde), d’une équipe Internationale (jusqu’à 70 personnes réparties sur 50 sites et 30 pays) et gestion du suivi budgétaire associé (3 à 16 M€/an),

* Fiabiliser Optimiser la gestion des flux physiques et logistiques de sites de production (déploiement de 59 sites dans 27 pays) et de service métiers (Service Desk, Maintenance, Workplace, HR) sur la base des méthodes LEAN et SIX-SIGMA,

* Communiquer : Informations visuelles, Indicateurs de performance pertinents, satisfaction Clients, suivi des problèmes, comité de direction SI, audits de maturité et référentiels (ISO, COBIT, ITIL, eSCM…), Newsletters, Flyers, conduite du changement,

* S’adapter à différents secteurs : industrie (17 ans, 12 secteurs), banque-assurance (1 an), éditeur-intégrateur (4 ans).



Compétences fonctionnelles :

* Piloter des Projets stratégiques comme l'optimisation des processus de l'Entreprise (niveau SI et Business : approvisionnement, fabrication, expédition, facturation, HR...),

* Définir et mettre en œuvre des Schémas Directeurs : Cloud, VoIP, web conférences, décisionnel BI, sécurité SSO / LDO, blade center, SAN, DRP & Haute Dispo, solutions code à barres…

* Organiser et optimiser la fusion / absorption de Sociétés : ERP, SGL, réseau, bureautique, architecture technique,

* Optimiser les coûts : Fusion de 5 ERP et 9 AS/400,

* Négocier avec les partenaires informatiques : Gain de 30 à 40% sur la téléphonie, le réseau et la maintenance.



Mes compétences :

Responsable

Manager

DSI

Organisation

Informatique

Service

Système d'Information

Director

Management

SI