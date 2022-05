Linda GENESTOUT

Gestion de projets d’améliorations d’organisation et de processus (Lean & 6 Sigma)

Gestion de projets informatique (migration ERP, industrialisation, automatisation, …)

Gestion contractuelle et opérationnelle de clients (4MD€)

Gestion d’équipes et cellules de crises (40 personnes)

Gestion des incidents et des problèmes (ITIL)

Gestion de la conduite du changement



Secteurs d’activités : assurance, agroalimentaire, services, énergie, industrie et loisirs



Mes compétences :

 Formation Certifiante ITIL dispensée par APMG In

 Formation Certifiante Engagement Manager dispens

 Formations Certifiante Lean & Six Sigma Black B