Emmanuel ROBEIRI

Membre de l'Association Nationale des Médiateurs...



Dans le strict respect du Code National de Déontologie de la Médiation, nous intervenons auprès des entreprises et des particuliers, au cœur comme en prévention des conflits.

Quels que soient vos différends, nous mettons tout en œuvre pour vous aider à trouver le meilleur accord…



Le meilleur accord est celui que nous élaborerons ensemble et qui sera pérenne car respectueux de votre personne et de vos intérêts !



Notre spécialité: La Médiation !

Notre mission: Concourir à l'amélioration du dialogue social...



Mes compétences :

Médiation

Médiateur

Négociation

Qualité

Analyse environnementale