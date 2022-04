Aline CHAMPAGNE

Forte d'une expérience de 12 ans en tant que secrétaire logistique puis en tant qu'assistante d'exploitation, je suis à la recherche d'un poste au sein d'un service logistique. Mes qualités sont la rigueur, le dynamisme et l'envie de développer plus de connaissances.



Mes compétences :

Gestion des litiges et des retours clients

Organisation, planification de tournées

Suivi et controle des factures transports

Relations clients