Aline CHAN

Actuellement chargée de propection sur le parc hôtelier parisien et précédemment assistante chargés de marché Asie hors Japon, je cherche à poursuivre mon intégration au sein d'une entreprise ouverte à l'international et notamment vers l'Asie, où mes compétences pourraient être efficacement mises à contribution.



En outre, le chinois et le français sont deux langues que je maitrîse parfaitement, je parle également l'anglais et le cantonais et possède de bonnes notions en chaozhou. J'estime que toutes ces qualités seraient un atout supplémentaire pour l'entreprise.



Souhaitant mettre au service de la société, les connaissances issues de ma formation et les qualités de communication que j'ai acquises, je me tiens à votre entière disposition pour vous apporter les précisions que vous souhaiteriez.



Mes compétences :

Microsoft Office