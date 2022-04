Aline CHARTON

Je suis actuellement salariée au poste d'assistante communication commercial chez CALIPSO DIFFUSION.

Juste avant, j'ai pu occuper un poste de stagiaire en agence de communication, commerce et marketing pour terminer mon cursus étudiant en dernière année de Master communication des entreprises et relations publiques en Europe au Centre Européen Universitaire.



La communication a toujours été un domaine qui me fascinait, allant de la création au conseil, en passant par l'inventivité et la curiosité.

Je dispose également d'un diplôme de commerce,cela me permet d'être polyvalente, et ainsi d'avoir une approche de la communication liée au commerce.



Au fur et à mesure de mes découvertes dans le milieu, les professions me paraissaient de plus en plus diverses et variées. j'ai donc choisi d'appréhender les différents aspects. Ma licence m'a permis de faire un stage dans une agence de communication plurimédia nancéenne: SJ COM, et mon Master 1; m'a offert l'opportunité de réaliser trois mois de stage au sein d'une nouvelle institution : l'Université de Lorraine!

Mon master 2 m'a apporté les dernières clés pour proposer mes compétences et mon savoir faire sur le marché de la communication par l'objet.



Forte de ma découverte professionnelle au cours de mon premier job, ainsi que de mes divers stages, j'ai fais le choix aujourd'hui de me lancer le défi d'occuper le poste de mes rêves : directeur de la communication ou de la création au sein d'une agence ou encore d'un système de communication intégré à l'entreprise.



Si vous pensez que votre service dispose d'opportunités à pourvoir dans mon domaine, je vous en prie prenez contact avec moi...





Mes compétences :

Stratégie de communication - marketing - PAO - Web

Organisée

Dynamique