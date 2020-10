Passionnée et spécialiste des enjeux de communication, j'ai travaillé dans des univers et environnement très divers aux enjeux variés... Le secteur de l'agro-alimentaire est le secteur qui m'attire le plus et que je connais le mieux...



Mes compétences couvrent tant la stratégie que la mise en place des actions de communication.

Orientée résultats, jai dirigé la communication en améliorant la stratégie, les process et les résultats.



Meneuse naturelle, je sais emporter ladhésion des équipes.