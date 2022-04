Aline CHERREY

Forte de plus de 15 ans d'expériences dans la communication et les relations presse, j'ai monté ma propre structure en septembre 2012.

Je suis spécialisée dans la communication de crise et propose, dans ce cadre, des modules de formation allant du média training (3 h environ) aux formations de 1 à 2 journées en groupe ou individuellement.

Plus largement, je m'occupe, pour le compte de mes clients, de l'ensemble de leur communication média.

Je propose aussi plus largement des préconisations dans le domaine de la communication, notamment en relations publiques ou dans le cadre d'une campagne de sensibilisation ou d'influence.



Mes compétences :

Communication

Création

Gestion de crise

Lobbying

Média

Média training

Presse

Relations Presse

Training