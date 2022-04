Héléna BOURASSEAU

Après quatre années d'études enrichissantes, j'ai eu la chance de réaliser quatre années supplémentaires dans la conception-vente de cuisines et ameublement d'intérieur. Un réel coup de pouce pour appréhender parfaitement l'approche et la relation client, la découverte des besoins en détail, la conception et le suivi d'un chantier. Avec toutes ces armes acquises depuis 8 ans, je me sens d'attaque !



Alors n'hésitez pas, prenez la carte de l'assurance d'un projet bien conçu, et surtout, conçu pour VOUS ! Je suis à votre service !



Mes compétences :

Archicad

Autocad

Suite adobe

Artlantis

3D Studio Max

Sketch up

Microsoft Office