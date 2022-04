Aline CHOUPIN

Résumé de compétences

• Budget : Préparation, construction, pilotage, analyse financière, mise au point d'outils de suivi

• Gestion des ressources projet : Recrutement, Pilotage des équipes projet, matériels, licences et maintenance

• Gestion et Pilotage de projet : Mise en place des outils de suivi et pilotage des plannings projet et de la roadmap DSI annuelle suivant cycle en V (GANTT Project); gestion Documentaire Projet

• Communication et Reporting : avec interlocuteurs DSI, Direction Métiers, au cours de COPIL, CODSI, Points projets, points incidents

• Gestion des Processus (modélisation de processus BPMN 2.0)

• Assistance à Maîtrise d'Ouvrage : Gestion et accompagnement du changement, rédaction d'expression de besoins, cahier des charges, phases de tests fonctionnels

• Ingénierie de projet : projet de prescriptions, RH (gestion des temps, Formation...) et connectivité et dématérialisation.

• Gestion (côté client et fournisseur) des projets à engagement (TMA, TRA,infogérance,contrats de services...)



Connaissances techniques abordées :

• E-Learning (SCORM), Microsoft SharePoint (2007), MSProject, Visio 2007 et 2010, Powerpoint et Word 2007 et 2010



Connaissances fonctionnelles :

• Banque d’Investissement, Automobile (VU), Télécoms, SI Hospitalier



Mes compétences :

