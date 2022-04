Aline COLOMBIER

Actuellement en poste en tant que comptable dans un garage automobile, et après dix années d’expérience en tant qu’assistante comptable au sein d’une même société, je souhaite aujourd’hui m’investir dans un nouveau service comptable.



Je possède une solide expérience concernant les pôles achats, ventes et trésorerie, l’établissement de TVA ainsi que la gestion des notes de frais, les inventaires.



Ces diverses expériences, alliées à une bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques et une bonne organisation administrative peuvent vous intéresser.



Rigoureuse et méthodique, je cherche à assumer des responsabilités me permettant de mettre en valeur l’ensemble de mes compétences.







Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel