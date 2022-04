Aline CORNIQUET

Expérience de 10 ans dans le secteur de l'audiovisuel (Animation, documentaire, long métrage, clip musical et publicitaire, courts métrages) dans le domaine de la gestion de production, comptabilité, financement et gestion.



Je suis Diplômée d'un BTS AUDIOVISUEL Administration de la production et je prépare en plus de mon travail à temps plein le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) pour lequel j'ai déjà validé 11 Unités sur 13 à fin août 2019.



Mes compétences :

Gestion de la production

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Paie

Esprit analytique

Comptabilité analytique

Comptabilité

Dynamique