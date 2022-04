Aline CREPIN

Une expérience de 15 ans en Marketing et Communication en BtoB et BtoC, et de 5 ans en Responsabilité Sociale et Environnementale et Affaires Publiques, complétée par de nombreuses expériences de gestion de projets transversaux, notamment dans un environnement international. Je suis de retour à Paris, après 3 ans en Belgique. Femme de convictions, avec un grand sens de l'écoute, focalisée sur la recherche de solutions, je place l'intérêt collectif au premier plan de mes préoccupations.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Gestion de projets

Réseaux sociaux

Evénementiel/

Publicité

Marketing stratégique

Marketing direct

Égalité professionnelle homme femme

Relations presse & Relations publiques

Intranet

Diversité / RSE

Négociation

Communication Interne/Externe/d'entreprise

Conseil en organisation

Change management/conduite du changement

Développement durable

Relations institutionnelles – Communication

Porte parole