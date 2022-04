Aline CRIQ-BESANCON

Calligraphe professionnelle depuis 15 ans, je réalise des oeuvres originales en calligraphies latines sur tous types de support tels que papiers, plastiques, tôles, plâtre, ardoise, tissus, bois, parchemin, ... et tous types de formats depuis la carte postale jusqu'au panneau 4x3 en passant par les pochettes de cd ou les premières de couverture.

Je travaille également avec les agences de communication et d'événementiel ainsi que les centres culturels et les groupes scolaires.



N'hésitez pas à consulter mon site et à me contacter.



Mes compétences :

Art

Calligraphie

Communication

Evénementiel