Yannick THEBAULT

Après plusieurs années passées chez CSC Peat Marwick à réaliser des missions de conseil essentiellement dans le domaine des ERP, EAI, BPM, portail et de l'intégration technique des solutions, j'ai décidé en 2004 de me lancer dans l'aventure de l'intégration d'ERP en logiciel libre (open source).

Notre choix s'est porté sur la solution ERP libre OFBiz Neogia sur laquelle nous travaillons exclusivement. Notre offre couvre l'ensemble des besoins des PME notamment au niveau de la gestion de production, de la gestion commerciale, des achats, du service, de la logistique, de la gestion de projet et de la gestion financière.

Notre prestations s'étendent de l'intégration du progiciel à l'infogérance en passant par le paramétrage du produit, le développement de fonctionnalités complèmentaires, la formation et l'intégration de la solution dans le système d'information du client.



Plus d'infos : http://www.nereide.biz

ou : http://www.neogia.org



Vous pouvez également me contacter directement par Jabber : ythebault@im.libre-entreprise.com



Mes compétences :

Logiciel libre

OFBIZ

Opensource

EAI

Architecte

ERP

PGI

Open source

CRM

SSII

ITIL