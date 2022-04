Aline CROISAT

De formation initiale technique complétée de multiples expériences de rédaction technique et de marketing (chef produit), voici mes compétences :

- réalisation de documentations techniques et supports de formation que ce soit dans l'exploitation ou la maintenance de produits de grande consommation ou de gros équipements type machine spéciale,

- travail en anglais : réunions, rapports, fiches techniques...

- capacités de synthèse et bon relationnel,

- personnalité dynamique, travailleuse et ayant l'habitude de fonctionner en équipe.



Mes compétences :

Chef de produit

Manager

Marketing

Product manager

Rédaction

Rédaction technique

Technique

Gestion de produit