Courtière en opérations bancaires ( tout financement immobilier, renégociation de taux, rachat de crédits...), je me suis installée en tant qu'auto entrepreneur, et développe depuis trois ans mon activité sur tout le Sud Ouest.

Métier qui me passionne et me tient à coeur du fait de ma création et de mon envol personnel.

Je travaille seule avec divers partenaires , et suis seule interlocutrice auprès des clients, je les accompagne dès les prémices de leur recherche jusqu'à l'obtention de leur financement.

Ayant validé il y a plus de deux ans la formation IOBSP je recherche à l heure actuelle une entreprise susceptible de recruter sur le bassin d Arcachon





Mes compétences :

COURTIER EN FINANCEMENT